A klub közleménye szerint a szegedi születésű Laczkó a jövőhéttől veszi át a csapat irányítását, a hétvégén még a jelenlegi szakmia stáb vezeti az együttest a Békéscsaba elleni hazai bajnokin.

Laczkó Zsolt magyar bajnoknak és kupagyőztesnek mondhatja magát játékosként a DVSC színeiben (a Honvéddal is nyert bajnoki címet), illetve a BL- és El-csoportkör is összejött a hajdúságiakkal. Külföldön megfordult az Olimpiakosz, a Leicester City és a Sampdoria együtteseinél, a magyar válogatott mezét pedig 22-szer ölthette magára.

Edzőként dolgozott Marco Rossi mellett a magyar válogatottnál, majd a Budapest Honvédnál kapott vezetőedzői feladatot, ám onnan 2024 végén távozott mindössze 11 bajnoki meccs után, mérlege 2 győzelem, 3 döntetlen és 6 vereség volt Kispesten.

"Egy pillanatig sem gondolkodtam azon, hogy elvállaljam-e a felkérést. Szeged különleges hely számomra, hiszen itt születtem. Egy gyönyörű város, amely fantasztikus szurkolótáborral és egy jól felépített klubbal büszkélkedhet. Az érzelmi kötődés mentén szeretném szakmailag is a maximumot nyújtani" - nyilatkozta a klub honlapjának Laczkó Zsolt.