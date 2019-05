Lacazette: Életem formájában futballozok

Az EL-döntő előtt nyilatkozott az Ágyúsok támadója.

Alexandre Lacazette már pályafutása korábbi szakaszában, a Lyon játékosaként is szórta a gólokat, de saját elmondása szerint most, az Arsenalban futballozik élete formájában.

A francia támadó ugyan ismét kimaradt a francia válogatott keretéből, de valóban parádés szezonja van az Ágyúsoknál: minden sorozatot figyelembe véve 19 gólt szerzett, és gólpasszok terén is eljutott tizenháromig.

Az Arsenalnak ráadásul még egy mérkőzése hátravan, jövő szerdán a ellen lépnek pályára az fináléjában.

- Ebben a szezonban futballoztam életem legjobb formájában. Nem csak a góljaim miatt, hanem összességében úgy érzem a játékom is fejlődött. Fontos, hogy akkor is tudjak segíteni a csapatnak amikor épp nem szerzek gólt. Szeretek a csapattársaimért dolgozni, mert már megtanultam, hogy akkor ők is megteszik ugyanezt értem, és gyorsan megkapom tőlük a labdát. Az egyéni díjak nem különösebben foglalkoztatnak. Persze nagyszerű, ha elismerik az ember teljesítményét, de nem ez az első dolog ami eszembe jut játék közben. Címeket akarok nyerni, és erre most lehetőségem van az Európa Ligában

- Ha nem is játszik jól, akkor is mindent megteszek a pályán, és próbálok a legjobb lenni. Küzdök a klubért, a csapattársaimért, magamért és a családomért is - mondta a francia támadó az hivatalos oldalának.

