Nobel Mendy, a Rayo középhátvédje szerezte a meccs első találatát: a jobb oldalról érkező beadásra remekül érkezett a 37. percben, és fejjel juttatta a labdát a Valencia kapujába (1-0).

A 64. percben Diego López egyenlített egy kapu előtti kavarodás után. A 23 éves szélső próbálkozása megpattant a blokkolni igyekvő Rayo védőn, így Augusto Batalla kapusnak esélye sem volt a hárításra (1-1).

Mindkét együttes ötödik alkalommal játszott döntetlent a mostani idényben.

La Liga, 14. forduló:

Rayo Vallecano-Valencia 1-1 (1-0)

vasárnap játszották:

Real Sociedad-Villarreal 2-3 (0-1)

Sevilla-Real Betis 0-2 (0-0)

Celta Vigo-Espanyol 0-1 (0-0)

Girona-Real Madrid 1-1 (1-0)

szombaton játszották:

Levante-Athletic Bilbao 0-2 (0-2)

Atlético Madrid-Oviedo 2-0 (2-0)

Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0)

FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1)

pénteken játszották:

Getafe-Elche 1-0 (0-0)

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.