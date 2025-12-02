Nobel Mendy, a Rayo középhátvédje szerezte a meccs első találatát: a jobb oldalról érkező beadásra remekül érkezett a 37. percben, és fejjel juttatta a labdát a Valencia kapujába (1-0).
A 64. percben Diego López egyenlített egy kapu előtti kavarodás után. A 23 éves szélső próbálkozása megpattant a blokkolni igyekvő Rayo védőn, így Augusto Batalla kapusnak esélye sem volt a hárításra (1-1).
Mindkét együttes ötödik alkalommal játszott döntetlent a mostani idényben.
La Liga, 14. forduló:
Rayo Vallecano-Valencia 1-1 (1-0)
vasárnap játszották:
Real Sociedad-Villarreal 2-3 (0-1)
Sevilla-Real Betis 0-2 (0-0)
Celta Vigo-Espanyol 0-1 (0-0)
Girona-Real Madrid 1-1 (1-0)
szombaton játszották:
Levante-Athletic Bilbao 0-2 (0-2)
Atlético Madrid-Oviedo 2-0 (2-0)
Real Mallorca-Osasuna 2-2 (0-0)
FC Barcelona-Alavés 3-1 (2-1)
pénteken játszották:
Getafe-Elche 1-0 (0-0)
Forrás: MTI
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.