A játékvezetés a modern futball egyik legnehezebb feladata, ahol a másodperc törtrésze alatt hozott döntések bajnoki címekről vagy kiesésről határozhatnak. A spanyol bajnokságban (La Liga) idén különösen forró a talaj a bírók lába alatt, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) égisze alatt működő Játékvezetők Technikai Bizottsága (CTA) azonban most egy eddig sosem látott, őszinte lépésre szánta el magát.

A "Tiempo de Revisión" mérlege

A CTA az idei szezonban vezette be a "Tiempo de Revisión" (A felülvizsgálat ideje) nevű platformot, amelynek célja a vitatott esetek utólagos, szakmai elemzése és a transzparencia növelése. A folyamat során egy neves szakértőkből – köztük a Real Madrid legendás csatárából, Fernando Morientesből – álló tanácsadó testület válogatja ki a gyanús szituációkat.

A szezon első 18 fordulóját felölelő elemzés során 51 esetet vizsgáltak meg tüzetesen. Az eredmény megdöbbentő:

A CTA hivatalosan is elismerte, hogy 10 alkalommal súlyos játékvezetői hiba történt a vizsgált szituációkban.

Profitált a Barcelona és az Atlético, bűnhődött a Real Madrid

A Marca beszámolója szerint a tévedések nem egyenlően oszlottak meg a sztárcsapatok között. Az adatok alapján a bajnoki versenyfutásban érdekelt klubok közül az Atlético Madrid és a Barcelona jött ki jobban a hibákból, míg a Real Madrid a károsultak oldalára került.

A katalánok a Mallorca ellen profitáltak; egy góljukat megelőzően Antonio Raílloval szemben követtek el szabálytalanságot, amit a játékvezetőnek le kellett volna fújnia. Real Madrid: A királyi gárdát a Real Sociedad elleni találkozón érte hátrány. Dean Huijsen kiállítása kapcsán a CTA megállapította: a játékvezetőnek meg kellett volna állnia a sárga lapnál, a piros túlzó volt. Bár a VAR nem avatkozott közbe (mivel nem volt "egyértelmű és nyilvánvaló" a tévedés), a bizottság utólag hibának minősítette az ítéletet.

A Rayo Vallecano a legnagyobb vesztes

Bár a sajtó figyelme a nagyokra irányul, a statisztika szerint a Rayo Vallecano szenvedte el a legtöbb sérelmet: két esetben is egyértelműen ellenük tévedtek a sípmesterek. Mellettük az Espanyol (egy elmaradt büntető Mendy kezezése után), a Celta Vigo, az Athletic Bilbao, a Mallorca és az Alavés is feliratkozott a "megkárosítottak" listájára.

A CTA hangsúlyozta, hogy ezek a beismerések a fejlődést szolgálják. A "Tiempo de Revisión" célja nem a bírók pellengérre állítása, hanem az, hogy a szurkolók és a klubok is lássák: a szövetség törekszik a hibák minimalizálására és a szabályok egységes értelmezésére.

Kérdés, hogy ez a fajta őszinteség megnyugtatja-e a kedélyeket a Bernabéuban vagy a Vallecasban, vagy csak további olajat önt a spanyol bírói tevékenységet övező örökös viták tüzére.

Forrás: Tribuna

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.