„Kylian Mbappe olyan, mint egy ketchupos flakon”

A Real Madrid korábbi támadója megmagyarázta a francia csatár lassú kezdését gólfronton.

Mbappe a Blancóknál történt debütálásakor betalált az Atalanta ellen az UEFA Szuperkupában, de aztán három meccsig nem jött össze a gól a La Ligában.

Mbappe legutóbb a Real Betis elleni győztes meccsen szerzett egy bravúros találatot, és Joselu az AS-nek elmondta, hogy miért tartott ennyi ideig a Santiago Bernabeu legújabb „Galacticójának” beérése: „Őszintén szólva nem fordítok rá nagy figyelmet. Tudom, milyen a Madrid, és ismerem Mbappé kvalitásait, számomra nincs kétség. Mbappé olyan, mint egy üveg ketchup. Először megnyomod, és nem jön ki, de aztán egyszerre jön ki az egész. Már két gólt lőtt a Betis ellen. Mbappé történelmet fog írni Madridban, ő és a körülötte lévők is”.

Mbappe azt a szerepet tölti be a Realnál, amit Joselu vállalt az elmúlt szezonban, amikor 18 gólt szerzett a Blancóknál kölcsönben töltött időszak alatt - köztük két döntő találatot a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-elődöntő győzelemben. Most Katarban van az Al-Gharafával, és így búcsúzott a Bernabeutól: „Már mondtam, hogy a Madrid a világ legjobb csapata, de nem csak a sportot tekintve. Minden másban is, a játékosokkal és a családjukkal való bánásmódban, a részletekben és a mindennapokban. Mindig hálás leszek a Madridnak, amely egyben a szívemnek is kedves. A fehér mez viselésének megvan a maga nagysága, és felelősséggel is jár. A jelenlegi Madridnak nemcsak a legjobb csapata van, hanem a legjobb elnöke is”.