Kylian Mbappé neve még mindig nem tisztázódott, szemtanú is vallott a játékos nemi erőszak botrányáról

Megtudtuk, milyenek a játékosok privát bulijai.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy Kylian Mbappé bulizni ment a francia válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzése helyett, majd miután barátaival távozott Svédországból, a rendőrség nyomozást indított ellenük nemi erőszak vádjával. A rendőrök azt a hotelt is átvizsgálták, ahol Mbappé és társai szálltak meg - feltételezhetően itt történhetett mindaz, ami miatt egy svéd nő feljelentést tett az ügyben. Annak ellenére, hogy a francia játékos tagadta a vádakat, most az említett bulival kapcsolatban szolgált fejleményekkel egy szemtanú.

A privát stockholmi parti egyik meghívott résztvevője, Julia Franzén tálalt ki az ilyen alkalmak jellemzőiről.

"Amikor [Mbappé] megérkezett Stockholmba, alighanem szólt neki valaki, hogy ismer egy "promótert", aki leszervez neki egy bulit lányokkal, ha akarja"

- nyilatkozta a hölgy az Expressennek.

"A számom megvan a külföldi szervezőknek is, úgyhogy csak kapok egy telefont, hogy »hé, Julia, meghívnánk egy buliba«. Ez éppen annyira különleges, mint bármilyen modell munka. Mindössze annyi kell hozzá, hogy nézzél ki jól és legyél kedves."

Később azt szintén elmondta Franzén, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy együtt mulatott a Real Madrid csatárával, korábban ugyanis részt vett a francia válogatott privát buliján, közvetlenül a 2018-as világbajnokság előtt.



Az interjúból arra szintén fény derült, hogy bármi is történt a szórakozóhelyen, fotók nem fognak kiszivárogni, hiszen az ehhez hasonló privát rendezvényeken elveszik a telefonokat.



"Mindig ez a rend, és ez már 2018-ban is így volt. A telefonokat az érkezéskor le kell adni, amik egy lezárt borítékba kerülnek. Nem csak a franciák csinálják így, ugyanez a helyzet Cristiano Ronaldo partijaiban egyaránt"

- árulta el Franzén. Fordítás:

Origo