Az Arsenal és a Manchester City korábbi sztárját nevezte ki vezetőedzőnek Kylian Mbappé

Új fejezet kezdődik a francia SM Caen életében: a klub hivatalosan is kinevezte vezetőedzőnek a korábbi Arsenal- és Manchester City-védőt, Gaël Clichy-t. A 40 éves szakember számára ez az első felnőttcsapatnál betöltött vezetőedzői megbízatás, amelyet feszült hangulatban és komoly elvárások közepette vesz át.

A caeni egyesület nehéz időszakon van túl: a Ligue 2-ből való kiesés után a csapat nem találta a ritmust, és a harmadosztálynak számító Championnat Nationalban jelenleg csak a középmezőnyben szerepel. Az ingadozó teljesítmény és a Francia Kupából való kiesés végül Maxime d’Ornano állásába került, akit a klubvezetés menesztett.

Clichy érkezése nemcsak szakmai, hanem érzelmi szempontból is jelentős döntés. A klub többségi tulajdonosa Kylian Mbappé, a Real Madrid világsztárja, az utóbbi hetekben pedig egyre nőtt a feszültség a szurkolók és a vezetés között. A drukkerek tiltakozásukat fejezték ki több sportpolitikai döntés miatt, köztük a klubikon Nicolas Seube korábbi menesztése okán. Ebben a légkörben kell most bizonyítania az új vezetőedzőnek.

A Caen hivatalos közleményben jelentette be Clichy kinevezését, hangsúlyozva, hogy a klub nagy reményeket fűz a korábbi francia válogatott játékos érkezéséhez. A közlés szerint tapasztalata a legmagasabb szinten, a modern futballszemlélete és a maximalizmusa kulcsszerepet játszott a döntésben.

Clichy játékos-pályafutása lezárása után rövid időn belül edzői szerepkörbe lépett az isztambuli Basaksehirnél és a Servette-nél, majd Thierry Henry segédedzőjeként a francia U21-es válogatottnál dolgozott. Ez az időszak különösen sikeres volt, hiszen a csapat ezüstérmet szerzett a 2024-es párizsi olimpián.

Clichy munkáját Marvin Esor segíti majd, miközben a szakmai stáb többi tagja változatlan marad. A Caen vezetése egyértelművé tette: teljes támogatást biztosítanak az új edzőnek, hogy a szezon második felében sikerüljön stabilizálni a csapat teljesítményét és megkezdeni az újjáépítést.

