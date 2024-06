Kylian Mbappé akár az éhínség szélén is állhatna a PSG-től?

A francia világsztárnak százmillió euróval tartoznak a párizsiak.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Skócia ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A L’Équipé szerint Kylian Mbappé április óta nem kapott fizetést a PSG-től.





Azt ugye már korábban is tudni lehetett, hogy a franciák világklasszisa, Kylian Mbappé a Real Madridban folytatja pályafutását.

Arra viszont csak most derült fény, hogy ebben akár az is közre játszhatott, hogy Kylian Mbappé, ha minden pénzét elköltené, a párizsi klubtól akár az éhínség szélére is sodródhatna, hiszen három hónapja nem kapja meg a fizetését.

Azt írják éppen ezért, Kylian Mbappé százmillió eurót követel a klubtól.