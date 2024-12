Kyle Walker: Megígérem nektek, hogy harcolni fogunk a végsőkig

A szurkolóknak üzent a csapatkapitány.

A Manchester City a legnagyobb gödörben van, mióta Pep Guardiola a csapat edzője, hiszen legutóbbi hét mérkőzésén nyeretlen maradt, ráadásul egyetlen döntetlent játszott. Természetesen a Liverpool elleni vereség után is nagy volt a nyomás a sajtó részéről a PL-címvédő felé, Kyle Walker üzent viszont a szurkolóknak.



„Tudjuk, hogy a legutóbbi teljesítményeink nem voltak olyanok, amilyeneket elvárunk magunktól, és tisztában vagyunk vele, hogy nehéz időszakot élünk át. De már korábban is megéltük ezeket a kihívásokat, együtt, és hiszem, hogy most is túl fogunk jutni rajtuk. Fontos, hogy mindannyian együtt maradjunk, ebben a nehéz időszakban. A támogatásotok, legyen szó a jó vagy a rossz időszakokról, a világot jelenti számunkra.

„Nyertünk már bajnoki címeket az idény utolsó mérkőzésein, írtunk már történelmet egy rekordot döntő, 100 pontos szezonnal, sosem adtuk fel. Újra és újra bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk megfelelni a kihívásoknak, és most is így lesz ez. Megígérem nektek, hogy harcolni fogunk a végsőkig.”

Szavazz! Melyik csapat nyeri az angol Premier League-et? Arsenal Manchester City Liverpool Chelsea Manchester United Más csapat 13177 Szavazat