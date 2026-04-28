Kvarachelia apja reagált az Arsenal megkeresésére, eldőlt a PSG-sztár jövője

Az Arsenal sztárigazolást tervezett, de falakba ütközött

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere gőzerővel keresi azokat az opciókat, amelyekkel még ütőképesebbé tehetné a „Ágyúsok” támadósorát a következő szezonra. A brit Sky Sports információi szerint a londoniak első számú célpontja a 25 éves Khvicha Kvaratskhelia volt, aki 2025 januári, 80 millió eurós Párizsba igazolása óta a világ egyik legveszélyesebb szélsőjévé nőtte ki magát.

Azonban az Arsenalnak rendkívül nehéz dolga lesz, ha meg akarja győzni a grúz válogatott csapatkapitányát. A PSG-nél a támadó az „érinthetetlen” kategóriába tartozik, miután az elmúlt másfél évben kulcsszerepet játszott abban, hogy a francia óriás felért az európai futball trónjára.

Badri Kvarachelia: „Khvicha boldog Párizsban”

A pletykák elcsendesítése érdekében a játékos édesapja, Badri Kvaratskhelia szólalt meg a Kviris Palitra hasábjain. Az apa határozottan cáfolta a nyári klubváltás lehetőségét, hangsúlyozva, hogy fia kitűnően érzi magát a Ligue 1-ben.

„Hogy Khvicha elhagyja-e a PSG-t? Ezen egyáltalán nem gondolkodik. Boldog Párizsban, ahol a klub nagyra értékeli és tiszteli őt. Miért kellene máshová igazolnia, amikor trófeákat nyer a csapattal és a PSG egyik kulcsembere? Ha a PSG a jövőben már nem tart igényt az együttműködésre, mérlegelni fogjuk a lehetőségeinket, de jelenleg ez nincs napirenden” – nyilatkozta az édesapa.

Brutális számok a Parc des Princes-ben

Hvicsa Kvarachelia rászolgált a hatalmas vételárra: érkezése óta betonbiztos helye van a kezdőcsapatban, még az elképesztő konkurencia ellenére is. A statisztikái önmagukért beszélnek. 74 meccs alatt, 24 gólt és 17 gólpasszt szerzett a párizsiaknál.

Emlékezetes gólt szerzett a tavalyi Bajnokok Ligája-döntőben is, amikor a párizsiak 5–0-ra ütötték ki az Inter Milant. A „Grúz Messi” becenévre hallgató klasszis távozása tehát csak akkor valósulhatna meg, ha a PSG vezetősége stratégiai váltást hirdetne, amire jelenleg semmi jel nem mutat.

A cél: a címvédés a Bajnokok Ligájában

Az átigazolási hírek időzítése nem is lehetne kényesebb, hiszen a PSG gőzerővel készül a Bayern München elleni BL-elődöntőre. Kvaratskhelia számára nem az angliai kaland, hanem az újabb trófeák begyűjtése a prioritás. Bár az Arsenal érdeklődése valószínűleg nem lankad, a játékos elkötelezettsége és a párizsi hierarchia támogatása azt vetíti előre, hogy Kvaratskhelia hosszú távon is a PSG projektjének arca marad.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.