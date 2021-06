Kuttorral kísérelheti meg jövőre a feljutást a Vasas

Két nappal azután, hogy a Vasasnál menesztették Schindler Szabolcs vezetőedzőt, ma be is jelentették utódját.

Az angyalföldi klub hivatalos közleményben jelezte, hogy a következő szezonban Kuttor Attila veszi át a csapat irányítását, s vele együtt új szakmai stáb is érkezik.

Az 51 esztendős szakember legutóbb Mezőkövesden dolgozott, ahonnan tavaly novemberben menesztették a gyenge szezonkezdet miatt.

A Vasas egy plusz egy évre szóló szerződést kötött Kuttorral.

„Elsősorban a futballról alkotott filozófiája, edzői karaktere és az általa vezetett csapatok játékán felfedezhető stílusjegyek alapján esett a választásunk Kuttor Attilára. 1+1 éves szerződést kötöttünk, azzal a céllal, hogy a következő szezonban bátor, szervezett és tudatos futballal kivívjuk a feljutást az élvonalba” – nyilatkozta Nagy Miklós sportigazgató.

„Nagy Miklós sportigazgatóval már az első beszélgetésekkor kiderült, hogy egyformán gondolkodunk a futballról, a Vasas jelenlegi helyzetéről és arról is, hogy hová szeretnénk eljutni közösen. Az álláspontjaink megegyeztek, így a döntésnél sem kellett hezitálnunk. A Vasas lehetőségei minden tekintetben adottak, így számunkra már csak az a feladat, amit korábbi edzői pályafutásom során is mindig szem előtt tartottam, hogy az adott közösség, amit vezetőedzőként irányítok, folyamatosan fejlődni tudjon… A pályafutásom során kizárólag Magyarországon játszottam, tulajdonképpen az egész karrieremet magyar közegben éltem le, a felnőtt vonal előtt hét évet dolgoztam utánpótlásban, ezért ha számomra igazán testhez álló egy feladat, akkor az a Vasas jelene, főleg olyan tulajdonosi háttérrel, akik mindezt lehetővé teszik. Ha lehet így fogalmazni, ennél jobbat egy edző nem is kívánhatna. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy Nagy Miklós sportigazgató alkalmasnak talált erre a feladatra és mellettem döntött” – fogalmazott székfoglalójában Kuttor.

