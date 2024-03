Kulusevski Ibrahimovicról és Ronaldóról beszélt

Mindkettő csapattársa volt.

Mindkettőről nagyon jó véleménnyel van.





Dejan Kulusevski fonotos játékosa manapság a svéd válogatottnak és a Tottenhamnek is. Korábban a Juventusban is megfordult a szélső, így Zlatan Ibrahimovic és Cristiano Ronaldo személyeiben jó mentorai voltak. Most róluk beszélt.

"A Juventusnál igazi legendákkal játszottam együtt, sokat tanultam tőlük. Szerencsém volt Zlatan Ibrahimovic csapattársának is lenni, amikor visszatért a válogatottba. Egyszer azt mondta nekem, hogy tűl rendes velünk, látnunk kéne őt a Milannál.



Nem is értettem mire gondol, egészen addig, amíg egyszer el nem mentem hozzá. Akkor 39 éves volt és napi 7 órát edzett. Most 42 éves és minden képen látható, hogy milyen jó formában van, egy igazi állat, nem is értem minek edz még.



Cristiano egészen elképesztő srác. Amíg edzés után mindenki a telefonját nyomkodta edzés után, ő már a következő edzését tervezte. Nagyon keményen dolgozott, nagyon akart, annak ellenére is, hogy neki már nem kellett senkinek sem bizonyítania."