Külső talpéltörést szenvedett a Paksi FC játékosa

Galambos János a Paksi FC keddi edzésén, egy rossz lépést követően érzett fájdalmat bal külső talpélében. „Elsőre eszembe sem jutott semmi nagyobb dolog, törés, vagy ilyesmi, pár másodpercig próbáltam is folytatni az edzést, de aztán éreztem, meg kell állni” - mesélt a balesetről Galambos, aki a történtek után azonnal képalkotó vizsgálatra sietett. A felvételek alapján az orvosok megállapították, tizennyolc éves csatár külső talpéltörést szenvedett.

„Hála Istennek a műtét szóba sem került, nincs rá szükség, hajszálvékony a törés” - folytatta klubunk legfiatalabb NBI-es gólszerzője. „Egy hétig gipszben lesz a lábam, aztán öt hétig rögzítőt hordok majd, és ha ezeket az időket figyelembe vesszük, körülbelül két-három hónapos kihagyás vár rám” - tekintett máris előre fiatal támadó, aki az ősz során két Magyar Kupa, valamint négy Fizz Liga mérkőzésen bizonyíthatott már.

A Paksnak nincs szerencséje a sérülésekkel, hiszen a Fizz Liga harmadik helyén álló együttesben a múlt héten Kinyik Ákosnak elszakadt a keresztszalagja.