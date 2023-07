Különleges akciót hirdetett a magyar csapat

Kedvezményes árakkal kedveskednek a szurkolóknak az újoncnál.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az NB II megnyerésével az NB I-be feljutó Diósgyőri VTK hivatalos honlapján számolt be róla, hogy a csapat hazai mérkőzésére a korábbiaknál olcsóbb áron lehet hozzájutni a jegyekhez, bérletekhez.

Hol folytatja pályafutását Kerkez Milos? Marad az AZ Alkmaarban (1.65), a Benficába igazol (2.10) vagy az AC Milanhoz szerződik (3.50)? (x)

A DVTK kihangsúlyozta, hogy az élet minden területén tapasztalható drágulás, és az NB I-ben megnövekedő rendezési költségek ellenére a klub vezetése úgy döntött, hogy nem emeli meg jelentősen a jegy- és bérletárakat. Sőt, a legutóbbi NB I-es szerepléshez képest is olcsóbb belépőjegyekkel és bérletekkel várja a klub a szurkolókat.

A legjobban természetesen most is a bérletesek járnak, de akik nem meccsnapon, hanem elővételben vásárolnak belépőt, azok a következő évben is sokkal olcsóbban szurkolhatnak a csapatnak.

Az éves és az őszi bérletek értékesítése 2023. július 10-én, 12 órakor kezdődik a DVTK Shopban és a jegy.dvtk.hu oldalon.

A DVTK számára továbbra is kiemelten fontosak a bérletes szurkolók, akik a tavalyi esztendőben is jelentős kedvezményekben részesültek, sőt, a Diósgyőrfesztre is meghívta őket a klub.

Azok, akik megújítják a tavalyi bérletüket, egy egyedi bérlettartót és egy hozzá tartozó nyakpántot is ajándékba kapnak a DVTK Shopban, a klub ezzel is szeretné meghálálni a hűségüket.

Fontos változás, hogy a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda kérésére minden értékesített felnőtt belépőjegy árából bruttó 100 forinttal a drukkerek a DSZÁ - Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítványt támogatják.

További részletek a dvtk.eu oldalon olvashatók.