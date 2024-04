Külföldről érdeklődnek a magyar válogatott támadója iránt!

Már tavaly nyáron is légiósnak állhatott volna.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Varga Barnabás jó eséllyel sorozatban másodszor is az NB I gólkirálya lesz, az elmúlt két nyáron mindig feljebb tudott lépni egy szinttel, adódik a kérdés, most is így lesz-e.

A cikk lejjebb folytatódik

Paunoch Péter, a 29 esztendős támadó menedzsere a csakfoci.hu-nak elmondta, van érdeklődés a 9-szeres válogatott futballista iránt.

"A tavalyi évhez hasonlóan, jó eséllyel idén is Barna lesz az NB I gólkirálya. Tavaly alaposan megfontoltuk a csapatváltást, lett volna lehetősége külföldre is mennie, de a Fradit választotta és ezt azért evidenciában tartjuk. Azaz innen csak akkor érdemes eligazolnia, ha tényleg minden szempontból jobb ajánlatot kap, igaz ez szakmailag és anyagilag egyaránt. Van érte most is érdeklődés, de jelenleg arra látok nagyobb esélyt, hogy marad a Fradiban. Jól érzi magát a klubnál, népszerű, játszik a válogatottban, minden kerek körülötte, és ennek is köszönhető a jó formája" - nyilatkozta Paunoch a lapnak.