Külföldi bírók érkezhetnek a Premier League-be

Idén többször is hibáztak a brit bírók, jövőre cserélhetik őket.

A Brighton vezérigazgatója, Paul Barber tárgyal a Angol Játékvezetői Testülettel (PGMOL), miután a múlt hétvégén téves döntés miatt nem ítéltek meg a számukra egy büntetőt.

A PGMOL beismerte az elhibázott játékvezetői döntést és bocsánatot kért a testület vezetője, Howard Webb. Azóta folyamatos tárgyalás megy az érintett felek között, hogy miként tudnák emelni a bajnokság játékvezetésének színvonalát. Barber most egy olyan ötletet tárt fel a sajtó számára, amivel egy igen új helyzetet teremtene az összes top-liga számára.

A The Athletic kérdésére elmondta, hogy a világbajnokság mintájára akár külföldi bírókat is alkalmaznának az angol Premier League-ben. Azzal, hogy a legjobb bírókat szeretnék a szigetországba csábítani hátulütője is van.

„Egy ilyen helyzetben nem lehet csak egyirányú forgalom. Habár van ebben némi pozitívum, van benne némi kockázat is. És ezt csak Howard és a PGMOL, a Premier League-el, a Football League-vel és az FA-val együttműködve döntheti el, hogy vajon ez lesz-e a helyes megközelítés. Ez sokkal nagyobb teret biztosítana a PGMOL-nak arra, hogy a legtehetségesebbeket foglalkoztassa - amennyiben azok nem mennek máshova."

-mondta el a The Athleticnek Barber.

A Tottenham-Brighton meccs videóbírója az eheti fordulóban jegeltetve lesz, míg az említett mérkőzés első számú játékvezetője, Stuart Attwell a Wolverhampton-Brentford meccsen a VAR-szobában, míg a West Ham-Arsenal meccsen negyedik bíróként tevékenykedik majd.

