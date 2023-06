Külföldi ajánlatai vannak a kupagyőztes magyar légiósnak

Több lehetősége is adódhat.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A csakfoci.hu lengyel forrásokra hivatkozva számolt be róla, hogy a Román Kupa-győztes Sepsi OSK egyszeres magyar válogatott hátvédje, Tamás Márk iránt két lengyel és egy román csapat is érdeklődik.

Hol folytatja pályafutását Kerkez Milos? Marad az AZ Alkmaarban (1.65), eligazol a Benficába (2.10) vagy az AC Milanban köt ki (3.50)? (x)

Azon felül, hogy korábban már arról szóltak a hírek, hogy a 29 éves védő nyáron visszatérhet korábbi csapatához, a Slask Wroclawhoz, a legutóbbi beszámolók szerint a Lukas Podolskit is foglalkoztató Górnik Zabrze is ajánlatot tehet számára, illetve a román első osztályú Rapid Bukarest is fontolgatja a szerződtetését.

A Sepsiszentgyörgy ballábas középhátvédje tavaly nyáron érkezett a székelyföldi klubhoz, és ebben a szezonban Román Kupát nyert az együttessel. Tamás előtte a lengyel Slask Wroclaw, a Diósgyőr, a Puskás Akadémia és a Fehérvár II színeiben futballozott.