Kulcsjátékosával hosszabbított a Bayern München

Serge Gnabry 2028. június 30-ig meghosszabbította szerződését a Bayern Münchennel. A 30 éves támadó korábbi megállapodása a mostani nyáron járt volna le.

Gnabry 2017 óta erősíti a müncheni klubot, és ez idő alatt a Bayern egyik meghatározó alakjává vált. Eddigi pályafutása során hat Bundesliga-címet, két Német Kupát, Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnoki trófeát, UEFA Szuperkupát, valamint öt Német Szuperkupát nyert a bajorokkal.

„Serge Gnabry a Bayernben nőtt fel, és ennek a csapatnak az egyik abszolút alappillére. Óriási jelentősége van a pályán és az öltözőben is. Mindent megnyert ezzel a klubbal, mégis továbbra is éhes a sikerekre – ettől válik igazi példaképpé. Ő megtestesíti a Bayernt - mondta Max Eberl.

Christoph Freund sportigazgató szintén méltatta a támadót:

„Mindenki láthatja, mennyit ad hozzá Serge Gnabry a játékunkhoz. Sokoldalú támadó, gyors, technikás, veszélyes a kapu előtt. Nagyon örülünk, hogy továbbra is a Bayern játékosa marad, hiszen a karakterével és a hozzáállásával is fontos szerepet tölt be a csapaton belül.”

Gnabry sem rejtette véka alá örömét:

„Nagyon várom, hogy még több éven át a Bayernben játszhassak. A tárgyalások végig pozitív hangulatban zajlottak. Amikor ideigazoltam, el sem tudtam volna képzelni, hogy a szerződésem végére tíz évet töltök majd itt. A célom az, hogy folytassuk ezt az utat. Igazi egységet alkotunk, és nagy dolgokat érhetünk el. A hosszabbítás oka a csapat, az edzők, az egész klub, a szurkolók, a város és a környezet – itt igazán otthon érzem magam.”

Gnabry Stuttgartban született, majd az Arsenalnál mutatkozott be a profi futballban, később a Werder Bremen érintésével került a Bayernhez, ahol első idényét kölcsönben a Hoffenheimnél töltötte. A bajor színekben eddig 311 tétmérkőzésen lépett pályára, 100 gólt szerzett és 69 gólpasszt adott.