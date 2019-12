Külföldről igazolt hátvédet a Diósgyőr

Olaszországban nevelkedett albán válogatott védő szerződött a DVTK-hoz.

A 27 éves olasz és albán állampolgársággal is rendelkező Hysen Memolla a helyszínen tekintette meg a DVTK - FTC találkozót, a hét elején átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd aláírta a szerződését. A felkészülést január 3-án már Diósgyőrben kezdi meg, számolt be minderről a DVTK hivatalos oldala.

- Nagyon örülök, hogy részese lehetek a DVTK-családnak - mondta el Hysen Memolla. - Ígérem, hogy a legjobb tudásom szerint fogom majd segíteni a klubot, hogy elérje a kitűzött céljait. A vasárnapi szezonzáró mérkőzést a lelátóról szurkoltam végig, csodálatos ez a stadion, fantasztikus a szurkolótábor. Bízom benne, hogy sok boldog pillanatot élünk majd át együtt.

- Nagyon örülök, hogy Hysen Memolla hozzánk szerződött, hiszen személyében védelem bal oldalára egy olyan játékost tudtunk igazolni, aki nagyon agresszív, igazi párharckereső játékos és hatékonyan tudja támogatni a szélen a támadásokat - nyilatkozta Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója. - Olasz és albán állampolgársággal is rendelkezik és már háromszoros albán válogatottnak mondhatja magát. Leigazolása előtt a teljesítményét nem csak a videó elemzések alapján térképeztük fel, hanem sikerült egyéb információkat is begyűjteni róla, hiszen a Hajduk Splitben játékostársa volt Mirko Ivanovski és Futács Márkó is. A Finnországban mutatott játékával kapcsolatban pedig Árki Gábor volt a segítségünkre, aki korábban játszott ott, és a kapcsolatai révén utána tudtunk érdeklődni. Mindenki megerősítette azokat az információkat, amik a videók alapján megfogalmazódtak bennünk is. Mindenképpen erősítés lesz a számunkra.

Hysen Memolla Albániában született, de egyéves korában a szülei Olaszországba költöztek. Több kisebb pugliai klub után az A.S.D. Martina Franca utánpótlásán keresztül jutott el a felnőtt futballba, majd klubjával az ötödiktől egészen a harmadik osztályig emelkedett. 2014 nyarán az élvonalbeli Hellas Verona csapott le a játékjogára, és azonnal visszaadta kölcsönbe, a következő nyártól pedig a szlovén első osztály következett, ismét kölcsönben.

Veronából a Hajduk Split szerezte meg végleg, ahol a bajnoki és a hazai kupamérkőzések mellett 8 alkalommal az selejtezőjében is pályára lépett. A kezdőcsapat tagjaként egy-egy gólpasszal vette ki a részét a Levski Sofia és a Brøndby IF búcsúztatásából. A harmadik idényben csapattársa volt Mirko Ivanovski is a dalmát klubban, akit így ismerősként üdvözölhet Diósgyőrben.

Az előző télen visszatért Olaszországba, és Salernóban kiharcolta csapatával a bennmaradást, ősszel viszont a több játéklehetőség érdekében Finnországba igazolt. A bajnokság befejezése után szabaddá vált, és tavasszal már a DVTK mezében lesz látható.

Hysen Memolla 2017 szeptemberében debütált az albán válogatottban, amit azóta két újabb alkalom követett. Egy időre kimaradt a keretből, de idén októberben és novemberben ott ült a kispadon a törökök, andorraiak és franciák ellen.

