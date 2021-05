Kroos: "Gyenge vagyok és lázas"

A Real Madrid játékosa hétfőn produkált pozitív Covid-tesztet.

Toni Kroos továbbra is lázas és gyengének érzi magát. A Real Madrid hétfőn jelentette be, hogy középpályása elkapta a koronavírust, így most versenyt fut az idővel, hogy felépüljön és csatlakozni tudjon a nyári Európa-bajnokságra készülő német válogatott keretéhez.

"Gyengének érzem magam, nem jó érzés, furcsa, új" - nyilatkozta Kroos. "Ha minden jól alakul, akkor az eredeti terveknek megfelelően csatlakozom a német válogatott keretéhez, de az is lehet, hogy egy vagy több nappal később."

A 31 esztendős játékos állapota hétfő óta javult ugyan, ám továbbra is lázas, ráadásul minden óvintézkedésük ellenére felesége és egy alkalmazottjuk is elkapta a vírust.

Mint ismeretes, a német válogatott egy csoportban szerepel Magyarországgal az Európa-bajnokságon, a két nemzeti csapat Münchenben mérkőzik meg június 23-án.

