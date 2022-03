Közülük kerülhet ki a Manchester United új vezetőedzője

Ralf Rangnick a szezon végeztével a kispadról átül a vezetőségbe, így Sir Alex Ferguson egykori széke ismét üresen marad. A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint a következő nevek közül kerülhet ki a vörös ördögök új vezetőedzője: Mauricio Pochettino (PSG), Eric ten Hag (Ajax), Julen Lopetegui (Sevilla).

Abban mindannyian egyetértünk, hogy a következő évek Manchester Unitedjét nagyban meg fogja határozni, hogy ki irányítja a szakmai munkát, ezért a vezetőség nagyon óvatosan és megfontoltan közelíti meg az edzőkérdést.

Romano szerint az elmúlt évtized legfontosabb döntését kell most meghoznia a manchesterieknek, hiszen nem futhat még egy rossz szezont a klub, mint most, ráadásul a kulcsjátékosok – Cristiano Ronaldo, Paul Pogba – megtartása szempontjából is kiemelten fontos, ki veszi át a kormányrúdat.

Ronaldóék a hazai kupasorozatokon kívül hétközben a Bajnokok Ligájából is kiestek, és ha ez még nem lenne elég, a bajnokságban is egyre távolabb kerülnek a negyedik – még BL-indulást jelentő – helytől, vesztett pontok tekintetében a negyedik Arsenal 7 ponttal jobban áll, így egyre kilátástalanabbnak tűnik a Bajnokok Ligájáért vívott küzdelem.