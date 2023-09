Közleményt adott ki a Manchester United Jadon Sancho helyzetéről

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nem csitul a balhé Jadon Sancho körül.

A Manchester United a mai nap folyamán közleményt adott ki Jadon Sancho helyzetéről. A játékos az elmúlt időszakban nyíltan támadta a csapat vezetőedzőjét, Erik Ten Hagot.



"Jadon Sancho továbbra is egyéni edzésprogramon vesz részt, külön az első csapattól. Ez így marad, míg nem oldódik meg a probléma, melyet fegyelmi okok idéztek elő."



Az angol szélsőt a holland menedzser találta meg elsőként, ugyanis azzal magyarázta a játékos keretből való kimaradását az Arsenal elleni bajnokin, hogy az edzésmunkája nem megfelelő. Sancho azonnal telefont ragadott és hazugságnak nevezte a vádakat, most úgy tűnik, hogy a két fél továbbra sem rendezte nézeteltéréseit.



Sancho végül törölte a tweetet, miután a Mirror megszellőztette, hogy a játékosért már most érdeklődtek szaúdi klubok és télen könnyen lehet, hogy elhagyja Manchestert.