Közleményben ítélte el a jogtalan csendőri intézkedéseket szurkolóival szemben a Csíkszereda

A Szuperliga alapszakaszának 26. fordulója keretében, az FK Csíkszereda és az Aradi UTA közötti hazai mérkőzésünket követően a csendőrség bizonyos bekiabálásokra hivatkozva a Lokálpatrióták Csíkszereda szurkolói tömörülés több tagját igazoltatta és megbírságolta - írta közleményében a székely klub.

Ezeket a bírságokat a politikai kontextus figyelembevételével jogtalannak tekintjük, hisz ilyen alapon minden stadionban tömegesen kellene bírságoljanak a rendvédelmi szervek szinte minden mérkőzésen. Álláspontunk szerint ezeket a büntetéseket azért szabták ki a csendőrök, mert a szurkolók egy bizonyos nemzeti kisebbség tagjai, amelynek szimbólumhasználatával kapcsolatban a klubot is sorozatos bírságok sújtják. Ezért Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke azt a felajánlást teszi, hogy akit az UTA elleni mérkőzés alkalmával az állami rendvédelmi szervek megbírságoltak, annak a büntetés összegét kiegyenlíti - írta a klub.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.