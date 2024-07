Középpályást igazolt a DAC

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

Ján Bernát lett a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő DAC következő erősítése az új évadra.

Ján Bernát lett a DAC következő erősítése az új szezonra. Klubunk vezetősége megegyezett a KVC Westerlo együttesével a 23 esztendős kreatív középpályás a 2024/25-ös idény végéig szóló vendégjátékában, amely az esetleges átigazolási opciót is tartalmazza - írta a klub.

A Sároseperjesről származó (szül. 2001. január 10-én) futballistát már a diákkorosztályt követően kiszúrta a Zsolna, ahol az U17-es és az U19-es csapattal is bajnoki címet szerzett. Az ifjú „Sosonok” színeiben az UEFA Ifjúsági Ligában is pályára léphetett. A felnőttek élvonalában röviddel a 18. születésnapja után, 2019 márciusában mutatkozott be. Ugyanazon év nyarán már az ankét legfiatalabbjaként elnyerte július/augusztus hónap Legjobb játékosa címét. Három idény alatt a Zsolna színeiben 61 bajnoki mérkőzésen 15-ször volt eredményes, emellett 10 gólpasszt is kiosztott.

2021 nyarán a belga KVC Westerlo gárdájához távozott, először csak kölcsönben, amely egy évvel később átigazolássá véglegesült. Együttesét kilenc góllal segítette az élvonalba való feljutásban, sérülés miatt azonban a belga első osztályban nem kapott sok lehetőséget. Emiatt is fogadta el tavaly szeptemberben a Nagyszombat kölcsönvételi ajánlatát, ahol újabb 17 bajnoki rajt és 1+1-es mérleg került a neve mellé.