Középpályásokat cserélne a Bayern München és a Manchester United

Mindkét játékos jól járna az üzlettel.

Még pár napig tart a 2023/24-es szezon első átigazolási időszaka és a Manchester United, valamint a Bayern München is keres még megoldást arra, hogy miként erősíthetné meg keretét. A két nagy múltú klub között egy középpályás csere is összejöhet szeptember 1. előtt.

Scott McTominay nem tudta beverekedni magát a Manchester United kezdőjébe Erik ten Hag érkezésével, az idei három Premier League-meccsen is mindössze kilenc percet kapott. A skót középpályásért a West Ham is bejelentkezett, miután távozott a klubtól Declan Rice, azonban a felek nem tudtak jelenleg sem megegyezni a részletekről. A 26 esztendős labdarúgónak a Bayern München adhat esélyt, hogy újra kibontakozzon, Thomas Tuchel szeretné, ha az egy éves kölcsönt elfogadnák a Vörös Ördögök és McTominay is. A skót szerződése 2025 nyaráig él a Manchester Unitednél, így ezzel az ajánlattal akár jól is járhatna mindkét fél: McTominay újra játéklehetőséget kapna, ára ezzel növekedne, így jelentősebb összegért kelhet el. A középpályásnak 2013 óta az Old Trafford ad otthont, profi karrierjének első váltása lehet az üzlet.

A Liverpool korábbi kiszemeltje, a Bayern München 21 esztendős hollandja, Ryan Gravenberch pedig Manchesterben köthet ki, miután ten Hag honfitársával pótolná a hat hétre kidőlt Mason Mountot. A fiatal középpályás - a BILD újságírója, Christian Falk szerint - nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Németországban, nem meggyőző formája miatt megválnának tőle Thomas Tuchelék. Gravenberch 24 alkalommal lépett pályára az előző szezonban és mindössze három alkalommal tehette meg kezdőként. A holland szintén epizódszereplő lehetne ebben a szezonban a bajoroknál, a csapat első Bundesliga-mérkőzésén a keretbe sem került, a második találkozón mindössze kilenc percet kapott.

Gravenberch sincs tisztában a jövőjével, hiszen Christian Falknak adott interjújában elmondta, hogy nem tudja mi fog történni az elkövetkező napokban. A Liverpool még szintén kapcsolatban áll a Bayern Münchennel és a hollanddal is, így akár az Anfield Roadon, Szoboszlai Dominik mellett is kiköthet.