Középhátvéd nélkül maradhat Arteta a Newcastle ellen

Bajnoki címet eldöntő találkozó előtt sérültek az Arsenal egyik legfontosabb játékosai.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Gabriel Maglahaesre még egészségügyi tesztek várnak, hogy kiderüljön bevethető lesz-e az Arsenal-Newcastle Premier League találkozón.

Gabriel idei védőpárja az a William Saliba volt, aki még márciusban sérült meg a Sporting elleni Európa Liga találkozón. A francia a hátproblémákkal küzd azóta is. A belsővédők Mikel Arteta csapatának alapemberei voltak, így fontos láncszemek estek ki a szezon során.

Gabrielt a Chelsea elleni hétközi bajnoki végefele kellett lecserélni, mivel a bokájára kapott rúgás miatt kisebb fájdalmai voltak.

"Holnap meg kell néznünk, hogy van, de nem tudta befejezni a meccset, ez már egy rossz jel volt” – mondta Arteta Gabrielről.

Saliba kapcsán a menedzser hozzátette: „Nem sok előrelépés történt. Napról napra jobban érzi magát, de nem tud semmilyen edzést folytatni az első csapattal , így nem számíthatunk rá (a Newcastle ellen)."

Arteta azonban továbbra sem zárja ki, hogy a szezon vége előtt visszatérjen Saliba.

"Mindig reménykedünk, és a játékosok igyekeznek a visszatéréssel. Ha ez a helyzet, akkor bejelentjük, de remélhetőleg nem sietjük el” – mondta a menedzser.

Az Arsenal jelenleg egy ponttal van lemaradva a Manchester Citytől, akiknek még egy elmaradt mérkőzést is be kell pótolniuk. Arteta csapata számára nagyon fontos lenne a harmadik helyezett Newcastle elleni győzelem, hogy továbbra is esélyesek legyenek a végső győzelemre.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Newcastle-Arsenal bajnokin a hazai győzelem 2.43, a döntetlen 3.85, a vendég siker 2.80-szoros szorzóval fogadható.(x)