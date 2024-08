Közel két évtized után távozik a Barcelona BL-hőse – HIVATALOS!

Sergi Roberto 18 évet töltött a katalán klub kötelékében.

A középpályás Sergi Roberto 373 meccs, 25 trófea és egy feledhetetlen gól után elhagyja a Barcelonát, amelyhez 14 évesen csatlakozott – jelentette be vasárnap hivatalos oldalán a katalán klub.

A 32 éves spanyol középpályás az egész pályafutását a Barcelonánál töltötte, többek között hétszeres spanyol bajnok, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, de a Spanyol Király-kupát is hatszor megnyerte.

A legemlékezetesebb gólját 2017. március 8-án szerezte a BL nyolcaddöntőjében. A barcelonai visszavágóra a Paris Saint-Germain négygólos előnnyel érkezett, de a Luis Enrique vezette gránátvörös-kékek a Camp Nouban 6–1-re nyertek és megfordították a párharcot. A mindent eldöntő találat Sergi Roberto nevéhez fűződött.

A 11-szeres válogatott játékos szerződése június 30-án lejárt, korábban szóltak sajtóhírek az esetleges szerződéshosszabbításról, de végül Roberto dönthetett a távozásról, miután a Barcelona pénzügyi fair play helyzete miatt egyelőre nem tudja regisztrálni a következő évadot elkezdő keretbe.

Sergi Roberto – aki a Barcelona csapatkapitányi tisztét is betöltötte – a közösségi oldalán megerősítette távozásának tényét. Közzétett egy videót is, amely bemutatja a klubnál eltöltött időszak legfontosabb pillanatait, és egyben búcsúüzenetet is tartalmaz.

„Az első csapatban töltött 11 év tele van egyedi pillanatokkal és élményekkel. A debütálástól a kapitányságig és az összes lehetséges cím elnyeréséig. Megosztottam az öltözőt a példaképeimmel, a világ legjobb játékosaival és edzőivel. Igazi kiváltság. Nagyon büszke vagyok rá” – fogalmazott.

A Barcelona honlapján megjelent közlemény szerint a klub augusztus 13-án, kedden, 12 órakor ünnepélyes keretek között búcsúztatja el a játékost, Joan Laporta elnök jelenlétében.

Az átigazolási ügyekben rendszerint jól értesült olasz sportújságíró, Fabrizio Romano értesülései szerint az immár szabadon igazolható Sergi Roberto olyan lehetőségeket fontolgat, mint a Fiorentina és az Ajax.