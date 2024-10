Közel a szakítás? A sportigazgató irodájában kezdi a hetet Pintér Attila az újabb vereség után!

Aqvital FC Csákvár vs Vasas FC

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Vasas 2–1-s vereséget szenvedett a Csákvár otthonában az NB II kilencedik fordulójában vasárnap.

Az Angyalföldiek 1–1-s állásnál ugyan emberelőnybe kerültek, de nem tudták gólra váltani, hogy eggyel többen vannak a pályán, sőt az 52. percben a Csákvár 10 emberrel is megszerezte a vezetést, később pedig a három pontot.

A találkozó után a Vasas vezetőedzője, Pintér Attila így értékelte a látottakat:

„Nem szeretnék itt közhelyeket puffogtatni. Én azt gondolom, le kell ülni, és át kell beszélni a dolgokat a Nagy Miklóssal – a Vasas sportigazgatója, a szerk –. Hogy hogy látja ő és hogy hogy látom én is a dolgokat” – jelentette ki az M4 Sportnak a szakember, akinek irányításával sorozatban harmadszor kapott ki a bajnokságban az angyalföldi csapat.

„Hiába nyomunk, nyomunk, és aránylag még vannak lehetőségeink is, az ellenfél nem rúg hármat kapura és két gólt kapunk megint… hát, azt gondolom, hogy ez elgondolkodtató, és át kell értékelni – nyilatkozta. – A nagyok azt mondták, hogy amíg helyzeted van, az előbb-utóbb be fog menni. Azzal van baj, ha nincsenek helyzeteid, hiszen abból nem is tudsz gólt rúgni. Azt sem mondhatom, hogy a játékosok nem küzdöttek, de amíg a helyzeteink nagy többségét nem tudjuk gólra váltani, addig nem tudunk nyerni. Amíg óvodás gólokat kap ez a csapat, addig nem tud előre lépni.”

A Pintér-éra mérlege: négy meccs, négy vereség

Az 58 éves magyar szakember szeptember közepén a Nyíregyháza elleni Magyar Kupa mérkőzésen mutatkozott be a Vasas kispadján, az angyalföldiek 1–1-s rendes játékidő, és gól nélküli kétszer tizenötperc hosszabbítás után büntetőkkel kaptak ki az NB I-es Nyíregyháza ellen 7–6-ra.

A kupa búcsú után három bajnoki mérkőzés következett, de Pintér Attila csapata mindhárom alkalommal vereséget szenvedett, így a Vasas visszacsúszott a bajnokság 13. helyére.



Eredmények, 9. forduló:

Aqvital FC Csákvár-Vasas FC 2-1 (1-1)

gólszerzők: Gazdag (26.), Haragos (52.), illetve Tóth (13.)

piros lap: Karacs (35., Csákvár)

Forrás: M4 Sport