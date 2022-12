Közel a megegyezés: Kanté már januárban aláírhat a Barcelonához!

Megint ingyen igazolhatnak világklasszist a katalánok.

Spanyol lapértesülések szerint a Barcelona hamarosan megállapodhat a Chelsea világbajnok középpályásával, N'Golo Kantéval.

A katalán Sport azt írja, a gránátvörös-kékek már a nyáron is szerették volna leigazolni a 31 esztendős francia labdarúgót, s azóta is kapcsolatban maradtak vele, most pedig, hogy Kanté szerződése a szezon végén lejár a londoni kékekkel, egyre inkább úgy tűnik, fél év múlva átteszi a székhelyét Barcelonába.

A lap szerint nagyon közel áll a megegyezéshez a középpályás és leendő klubja, s akár már januárban alá is írhatják a szerződést.

Az egyetlen, ami a katalánokat aggaszthatja, az Kanté sérülékenysége. Az 53-szoros francia válogatott játékos ugyanis ebben a szezonban mindössze 3 tétmeccsen tudott pályára lépni, s még legalább három hónapos kihagyás vár rá combizom-sérülése miatt.

