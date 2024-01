Közel a megegyezés: a PSG védőjével erősíthet a Bayern München!

A francia válogatott játékos is hajlik a költözésre!

A német Sky Sports újságírója, Florian Plettenberg szerint közel a megegyezés a Bayern München és a Paris Saint-Germain között Nordi Mukiele átigazolása ügyében.

A két klub előrehaladott tárgyalásokat folytat a 26 esztendős francia játékos transzferével kapcsolatban, s maga a futballista is örömmel igazolna a bajorokhoz.

Az egyszeres francia válogatott labdarúgó másfél éve szerződött az RB Leipzigtől a PSG-hez, de nem tudott maradandót alkotni, a most futó idényben mindössze 10 találkozón kapott lehetőséget, ebből ötször kezdőként, pedig több poszton is bevethető, a védelemben szinte bárhol, középen, a bal és a jobb szélen egyaránt, valamint a középpálya jobb oldalán is.

Mukiele szerződése 2027-ig érvényes Párizsban, értékét a Transfermarkt jelenleg 12 millió euróra becsüli.