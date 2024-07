Közel a klubváltás, megegyezett új csapatával a Manchester City karmestere

Végül rábólintott a szaúdi ajánlatra.

Minden személyes feltételben megegyezett Kevin De Bruyne és a szaúdi élvonalban szereplő Al-Ittihad, így a belga karmester hamarosan a Közel-Keleten folytathatja pályafutását.

Rudy Galetti újságíró információi szerint az Al-Ittihad megegyezett De Bruynével az átigazolás feltételeiről. Az újságíró állításai szerint a tárgyalások folyamatban vannak az Al-Ittihad és a Manchester City között a 33 éves játékos átigazolási díjáról, aki 2015-ben érkezett Manchesterbe a Wolfsburgból 55 millió fontért. Miután közel egy évtizedet töltött az Etihad stadionban, a belga középpályás jelenlegi szerződése a 2024-25-ös szezon végén lejár.

Az Al-Ittihad nemrégiben Laurent Blancot, a korábbi francia és Manchester United védőt nevezte ki új menedzserének, és több neves játékossal is büszkélkedhet, köztük N'Golo Kantéval, Karim Benzemával és Fabinhóval.

A múlt nyáron történt nagy költekezések ellenére, a Public Investment Fund tulajdonában lévő klub csak az ötödik helyen végzett a bajnokságban, több mint 40 ponttal lemaradva a listavezető Al-Hilal mögött.

A belga játékos 382 mérkőzésen 102 gólt szerzett és 170 gólpasszt adott a City színeiben, miközben 15 trófeát nyert a klubbal. Azonban a Közel-Keletre való igazolása azután került szóba, hogy De Bruyne múlt hónapban bevallotta, a nagy pénzösszegek miatt nehéz lenne visszautasítani egy ilyen transzfert karrierjének ezen szakaszában.

„A legidősebb gyermekem most nyolc éves, és semmilyen más országot nem ismer Anglián kívűl. Ő is megkérdezi, meddig fogok még a Citynél játszani. Ha eljön az idő, ezt valamilyen módon kezelnünk kell majd. Az én koromban nyitottnak kell lenned mindenre. Hihetetlen pénzösszegekről beszélünk, amelyre talán a karrierem végén lesz lehetőségem. Néha erre is gondolni kell" - fogalmazott a belga.

De Bruyne hozzátette: "Ha ott [a Közel-Keleten - a szerk.] játszom két évig, hihetetlen mennyiségű pénzt fogok keresni. Korábban 15 évig kellett futballoznom és lehet, hogy még mindig nem érem el ezt az összeget."