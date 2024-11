Közel a kirúgás? A vezetőségél kezdi a hetet Marco Rossi egykori segítője, edzőváltás következhet a Budapest Honvédnál!

A Budapest Honvéd újabb pofonba szaladt bele vasárnap délután, a kispesti gárda ezúttal a Kazincbarcika otthonábn kapott ki 2–0-ra.

A Honvéd hét mérkőzés óta nyeretlen az NB II-ben, a kispestiek tizenhárom forduló után kilenc ponttal az utolsó helyen állnak a bajnokságban.

A cikk lejjebb folytatódik

Inog a kispad Laczkó Zsolt alatt?

A találkozót követően Laczkó Zsolt vezetőedző, és a kispestiek rutinos labdarúgója, Lőrinczy Attila nyilatkozott az M4 Sportnak.

- Ugyanazok a hibák, amelyek az elmúlt időszakban megtörténtek, most is gyorsan jöttek, mondhatom, hogy az első hét percben. Utána nagyon nehéz egy ilyen mérkőzésbe visszajönni, próbáltunk a játékosoknak segíteni, hogy 2-0 után mi szerezzük a következő gólt és visszajöjjünk a meccsbe, de öt méterről sem sikerült betalálni. Az első hét percet kitöröltem volna, de utána tudtunk sok labdát szerezni, amiből játékot kezdeményeztünk, de ilyen egyéni hibákkal nem lehet mérkőzést nyerni - mondta Laczkó, majd arra is reagált, ő lehet-e a válogatottszünet után is a Honvéd edzője.

„Ezt majd megbeszéljük a vezetőkkel, hogy ők mit gondolnak, velük átbeszélünk mindent."

Lőrinczy Attila szerint minden Honvéd-játékosnak be kell látnia, hogy ebből a helyzetből csak ők tudják kirángatni a Honvédot.

- Az első tíz percre nehéz szavakat találni, idejövünk, készülünk, úgy jövünk ki, hogy harcolunk, erre a 2. percbe luftot rúgunk és gólt kapunk. Elképesztő mélyen vagyunk, sorra jönnek ezek a hibák, sürgősen magunkba kell néznünk. Ha nem látjuk be, hogy ebből csak magunkat tudjuk kihúzni, és ezt nagyon gyorsan meg kell tenni, akkor baj lesz. Tüzeljük a csapatot, főleg a fiatalokat, bennünk van a tűz, ki akarunk jönni ebből a szituból, de meccsről meccsre olyan demoralizáló, hogy jönnek az ilyen hibák, és utána fel kell állni. A nagyobbnál nagyobb ziccereket is kihagyjuk, nem megy be semmi, az ember otthon motiválja a brigádot, de nagyon mélyen vagyunk. A legfontosabb, hogy mindenkinek egyénileg muszáj 100 ezer százalékot hoznia, nem szabad hibázni, küzdeni kell, mi kell rúgjuk azt az egy gólt és nem szabad kapni. Mert ha nem szerzünk pontokat, nem fogunk tudni előre menni.