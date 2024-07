Közel 3 millió egy éjszaka: Szoboszlai luxusnyaraláson romantikázik a gyönyörű barátnőjével – FOTÓGALÉRIA

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szoboszlai Dominik az igencsak fárasztó, és sérülésekkel terhelt szezon után úgy döntött, hogy kedvesével, Buzsik Borkával szükségük van egy kis kikapcsolódásra, ezért Olaszország felé vették az irányt.

A magyar válogatott csapatkapitánya és párja Itália egyik legszebb részét, az Amalfi-partot választotta a romantikázásra. Viszont a gyönyörű táj, és a csodaszép kilátás természetesen nem két forintba kerül.



A Bors kiderítette, hogy nem akármilyen hotelben szállt meg a szerelmespár: a Ravelloban található Palazzo Avinóban. Itt a legolcsóbb szoba is közel 500 ezer forint egyetlen éjszakára, mondjuk nem véletlenül. Maga az épület egy 12. századi villa, amit a 90-es években alakítottak szállodává, az pedig csak mellékes, hogy olyan kilátás tárul elénk a szobákból, amiért érdemes felkelni minden nap.

Persze ehhez párosul az a kényelem is, amit egy ötcsillagos hotel nyújt, főleg, ha kicsengetjük egy lakosztály árát. Nos, Szoboszlai Dominik kicsengette, mind a 2,7 millió forintot éjszakánként. Azt persze nem tudjuk, hány napot töltenek ott a szerelmesek, azt viszont bátran kijelenthetjük, hogy a focistának mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Borka minderről az Instagram-sztorijában számolt be, amiből kiderül, hogy hétfőn érkeztek, és egy jakuzzis, erkélyes lakosztályban pihenik ki az elmúlt időszakot. Persze nem csak a négy fal között töltik az idejüket: a minap Caprira is ellátogattak, ahol egy romantikus vacsorán vettek részt, miután felfedezték a szigetet. És először történt meg az is, hogy a fehérvári lány egy pillanatra megmutatta Dominikot is. Igaz csak egy villanásra, és csak a kezét...





Forrás: Bors