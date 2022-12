Korszakos igazolás: a Real Madridnál folytatja a brazil csodagyerek

Úgy tűnik, hogy a "blancók" nyerték az érte folyó hajszát.

Fabrizio Romano információi szerint a Palmeiras 16 éves tehetsége, a világ egyik legnagyobb ígéretének tartott Endrick megegyezett a Real Madriddal a közös folytatásról. A játékos aláíratására két év múlva kerülhet sor, amint 18 éves lett.

Az olasz újságíró információi szerint a számtalan sztárcsapat által megkörnyékezett brazil tehetségért a "királyi gárda" 72 millió euró körüli összeget fog fizetni a Sao Pauló-i klubnak.

A tehetséges támadót igazi csodagyereknek tartják hazájában, és annak ellenére követelik őt a brazil válogatottban, hogy még egyetlen percet sem játszott a felnőttek közt. Endrick az ifjúsági csapatban 172 mérkőzésen 170 gólt szerzett, és nem egyszer a 20 évesek számára rendezett tornákon is kiemelkedett. Európa összes valamire való topcsapata árgus szemekkel figyeli őt, és bizonyára két év múlva, a 18. születésnapján az egyikük be is fogja jelenteni a szerződtetését – mert akkor lehetséges a legkorábban.

“Nem foglalkozom a körülöttem lévő felhajtással. Egyszerűen csak arra gondolok, hogy még gyerek vagyok, akinek ez csak játék, még nem akarom túl komolyan venni. Később majd komolyan akarok foglalkozni a karrieremmel, de addig még önfeledt szórakozásnak tekintem” – jegyezte meg a közelmúltban.

A ballábas szupertehetséget hazájában nem csak Ronaldóhoz és Romárióhoz, hanem a háromszoros világbajnok Pelé nagyságához hasonlítják.

A fiatal támadó idén októberben mutatkozott be a brazil élvonalban, ahol az eddigi hét mérkőzésén összesen három gólt szerzett.

