Korosztályos válogatott kapust igazolt a DVTK

Legutóbb a másodosztályban védett.

Korosztályos válogatott kapus játékjogát szerezte meg átigazolási díj ellenében a DVTK. A 19 éves Tóth Balázs Borsodból indulva a Red Bull Salzburg akadémiáját érintve Kazincbarcikáról érkezett Diósgyőrbe.

- "Azzal a céllal érkeztem Diósgyőrbe, hogy bemutatkozzak az élvonalban, bízom benne, hogy meg tudom mutatni a tudásom javát. Ennek érdekében minden tőlem telhetőt meg fogok tenni az edzéseken, és ha lehetőséget kapok, akkor a mérkőzéseken is - mondta Tóth Balázs. - Ózdi gyerekként én is szerettem volna a DVTK-ban játszani, aztán az élet egyre nyugatabbra sodort, de apukám mindig is mondta, hogy milyen nagy dolog lenne Diósgyőrben játszani, ami most megvalósul.

Tavaly nyáron jó döntés volt Kazincbarcikára igazolni, mert rengeteget fejlődtem a Merkantil Bank Ligában, és Magyarországon is megismerték a nevemet. Ezen az úton szeretném folytatni.

Ismerem a DVTK-t, követtem a csapat eredményeit, most viszont az a legfontosabb, hogy minél hamarabb beilleszkedjek a csapatba. Sikeres évet kívánok magunknak! "- mondta az új szerzemény.

Tóth Balázs Ózdon született 2004-ben, majd a Sajóvölgye Focisuliban kezdte pályafutását, ahonnan Győrbe vezetett az útja. Innen két évvel később az Illés Akadémia szerezte meg, majd a több fiatal magyar tehetséget is foglalkoztató Red Bull Salzburg akadémiájára vezetett az útja. A világhírű osztrák tehetséggyárban megszokott módon a legutóbbi két idényben a felnőttek között is bemutatkozott a második csapatban, tavaly nyáron azonban hazatért, és a Kolorcity Kazincbarcika csapatának kapuját védte 14 alkalommal. Eközben sorra kapta a korosztályos válogatott meghívókat, legutóbb már az U21-es keretben vették számításba, ahol reményeik szerint hamarosan be is mutatkozik.