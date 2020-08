Koronavírus: kezdődnek a halasztások, BL-meccs is elmarad

Elmarad a BL-előselejtező döntője – jelentette be Twitter oldalán az északír Linfield.

A klub közleményében az szerepel, hogy ellenfelének, a koszovói Drita keretében produkált egy játékos pozitív tesztet. Az UEFA egyelőre nem jelölt ki új időpontot a semleges helyszínre kiírt mérkőzésnek. A párharc győztese a lengyel Legiával játszik a következő körben.

The club has been advised by @UEFA that this evenings @ChampionsLeague Preliminary Round tie against @FCDRITA has been postponed due to Covid 19 issues within the Kosovan team. Further details will follow once we hear the outcome from UEFA's Disciplinary body.