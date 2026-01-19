Kórházba kellett szállítani a Spurs sztárját, miután rosszul lett az ANK-döntő alatt

Kiderült, hogy a Tottenham középpályását, Pape Matar Sarrt kórházba kellett szállítani, miután rosszul lett az Afrika-kupa döntője alatt. A 23 éves játékos a házigazda Marokkó elleni fináléra a szenegáli cserepadon kapott helyet, ám végül nem lépett pályára, és a kaotikus mérkőzést követő ünneplésből is kimaradt, miután orvosi ellátásra szorult.

A beszámolók szerint Sarr már a félidőben rosszullétre panaszkodott. Néhány perccel korábban még a partvonal mellett melegített, mivel a szenegáli szakmai stáb cserén gondolkodott, miután a Monaco játékosa, Lamine Camara kisebb sérülést szenvedett.

Szenegál már a mérkőzés előtt két fontos játékosát is elveszítette: Krepin Diatta és Ousseynou Niang sem tudta vállalni a játékot, így Pape Thiaw szövetségi kapitány tervei már a kezdés előtt felborultak. A közösségi médiában terjedő videókon látható, ahogy Diatta a reklámtábláknak dőlve próbálja összeszedni magát, míg Niang állapota annyira romlott, hogy csapattársai karjaiban vitték le az öltözőbe.

A játékosok egészségi állapota érthetően komoly lelki terhet jelentett a szenegáli válogatott számára, miközben a kontinens trófeájáért küzdöttek. Lamine Camara a mérkőzés után így nyilatkozott, amikor Sarr, Diatta és Niang állapotáról kérdezték:

„Kórházban vannak, de remélem, jobb állapotban vannak már.”

A szenegáli Taggat hírportál később arról számolt be, hogy:

„Az orvosok tájékoztatása szerint mindhárom játékos jól van a rabati Mohammed VI Kórházban. Ousseynou Niang visszatérhet a szállodába, míg Krepin Diatta és Pape Matar Sarr további megfigyelés alatt marad a kórházban.”

A belga Royale Union Saint-Gilloise, amely ebben a szezonban a Bajnokok Ligájában is szerepel, megerősítette, hogy a hozzájuk tartozó Niang már elég jól volt ahhoz, hogy részt vegyen az ünneplésben. A klub így fogalmazott:

„Ousseynou Niang Afrika-kupa-győztes! Hosszabbítás után a Teranga Oroszlánjai 1–0-ra legyőzték Marokkót a döntőben. Niang a mérkőzés előtt lett rosszul, két csapattársával együtt kórházba szállították, de azóta megerősítették, hogy jól van, és visszatért a szenegáli csapathoz.”