Korai gól okozta az Újpest vesztét Kecskeméten

Lukács gólja döntött.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A tavaly ezüstérmes Kecskemét hazai pályán 1-0-s győzelmet aratott a bennmaradásért küzdő Újpest FC felett a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A cikk lejjebb folytatódik

A lila-fehér csapatok mérkőzése gyors kecskeméti góllal indult, ugyanis a századik élvonalbeli találkozóján futballozó Banó-Szabó remek kiugratásából Lukács talált az újpesti kapuba. A kapott gól után fokozatosan átvették az irányítást a vendégek, és bár a játék többnyire a hazai térfélen zajlott, helyzetek mégsem alakultak ki. A szorításból kiszabaduló Kecskemét viszont majdnem megduplázta az előnyét, Májer csavarása a bal kapufán csattant. A szünet előtti 15 perc kemény belépőkkel tarkított, fordulatos küzdelemmel telt, valamelyest a hazai akciók voltak veszélyesebbek, de egy ízben Varga Bencének is védenie kellett.

A térfélcserét követően a fővárosiak kettős cserével próbáltak frissíteni, jobban is kezdték a második félidőt, de büntetőből sem sikerült egyenlíteniük, mert Mörschel középre tartó tizenegyesébe lábbal belekapott a balra vetődő Varga, a labda így a keresztlécre pattant. Lendületben maradt az Újpest, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de Varga sorozatos védései rendre megakadályozták a gólt. Az utolsó 25 percre a Kecskemét valamelyest rendezte sorait, a vendégek mezőnyfölénye így is megmaradt, de a hazai védelem már kevesebb lövést engedett, ha mégis szükség volt Vargára, akkor a kapus eszén továbbra sem tudtak túljárni. A hajrában a hazaiaknak is volt lehetőségük, hogy eldöntsék az összecsapást, a vendégeknek is az egyenlítéshez, de újabb gól nem született, így az Újpest pont nélkül távozott Kecskemétről.

Forrás: MTI