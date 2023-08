Korábbi vételárának kevesebb, mint feléért vált klubot a Manchester United tavalyi kapitánya

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Megegyezett a Manchester United és a West Ham United Harry Maguire átigazolásáról, írta meg az angol Sky Sports.

A cikk lejjebb folytatódik

A Manchester United-Wolves bajnokin a hazai győzelem 1.36, a döntetlen 5.60, a vendég siker 9.00-szeres szorzóval fogadható. (x).

A Kalapácsosok júliusban 20 millió fontot ajánlottak a csapatkapitányi karszalagtól megfosztott Harry Maguire-ért. A Manchester United ezt az ajánlatot még elutasította, de a David Moyes vezetőedző bizakodó volt, hogy még a nyáron sikerül megszereznie a 30 esztendős válogatott védőt.

A West Ham további tíz millióval megemelte az ajánlatát, ami már elegendőnek bizonyult, így összesen 30 millió fontért fog klubot váltani Maguire. Az angol védő ára igen lecsökkent az évek során, a Manchester Unitedhez még 80 millió fontért érkezett 2019 nyarán. Kezdetben a csapat meghatározó tagja volt, majd folyamatosan kiszorult a legjobb 11-ből a hullámzó formája miatt. Összesen 219 Premier League meccsel a háta mögött újra önmagára találhat Moyes kezei alatt.

A West Ham nem csak a MU korábbi vezérét, de a Southampton csapatkapitányát is megszerezheti a héten. Szintén a Sky Sports számolt be arról, hogy 30 millió font ellenében James Ward-Prowse is csatlakozik az alakulathoz. A személyes feltételekkel egyik esetben sem lesznek gondok, mindkét labdarúgó szívesen csatlakozik a Kalapácsosokhoz.