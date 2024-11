Korábbi szövetségi kapitány ülhet le a DVSC kispadjára

Komoly névvel erősítene a Debrecen!

Az M4 Sport információi szerint az OTP Bank Ligában az utolsó előtti, 11. helyen álló, a MOL Magyar Kupától a másodosztályú Mezőkövesd vendégeként búcsúzó DVSC-nél „válságmenedzsert” keresnek, miután a most zajló szezonban már két edzőnek, Szrdjan Blagojevicsnek és Máté Csabának is mennie kellett a kispadról a csapat rossz szereplése miatt. A leírás illik Bernd Storckra, aki korábban már több csapatot is nehéz helyzetben vett át, ráadásul egyik segítője, Czuczi Mátyás korábban már dolgozott Debrecenben Joan Carillo mellett.

Nem mellesleg a német szakember pontosan tudja, hogy milyen a Loki csapatkapitányával, Dzsudzsák Balázzsal együtt dolgozni, hiszen 25 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat, és többek között vele jutott nyolcaddöntőbe a nemzeti csapat a 2016-os Európa-bajnokságon. A Nemzeti Sport Online egyébként arról ír, a DVSC vezetőségének két-három olyan külföldi edzőjelöltje van, aki még nem dolgozott az NB I-ben – ami szintén igaz Storckra, aki a válogatottól való távozása után több belga csapat és a DAC edzője is volt.

A 61 éves szakember legutóbb a román élvonalbeli Sepsi OSK vezetőedzőjeként dolgozott, ám hiába kezdték két győzelemmel a szezont, ezt egy hatmérkőzéses nyeretlenségi sorozat (a végén egymás után négy vereséggel) követte, így a felek szeptember elején közös megegyezéssel szerződést bontottak.



Ami biztos, hogy a szombati, Győr elleni bajnokin még Dombi Tibor és stábja irányítja a csapatot, de jövő hét elején érkezhet az új vezetőedző. A klub hétfőn honlapján jelentette be, hogy alapos előkészítő munkával szándékozik kiválasztani a csapat új vezetőedzőjét és a DVSC már több potenciális jelölttel is felvette a kapcsolatot.