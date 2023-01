Korábbi Manchester United-játékost igazolhat a Debrecen!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szerb kiválóságot igazolhat a Debrecen – számolt be a hírről a haon.hu kazah sajtóhírre hivatkozva. Az értesülés szerint a hajdúságiaknál folytathatja a több poszton is bevethető, korábban a Manchester Unitednél is megforduló Zoran Tosic.

A 35 éves szerb futballista 2021 áprilisa óta a kazah élvonalban szereplő Tobol játékosa, azonban az év végén lejárt a szerződése, így jelenleg szabadon igazolható. Korábban Anglia mellett légióskodott a CSZKA Moszkvánál és Kölnben is, otthon pedig a Partizan Beograd játékosa is.

Zoran Tosic a transfermarkt.de adatai alapján jelenleg 250 ezer eurót ér, azonban a futballistával lejárt szerződése miatt szabadon tárgyalhat a Debrecen.

