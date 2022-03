Korábbi játékosával erősítené meg a védelmét Conte

Jó eséllyel trófea nélkül zárja az idei szezont a Tottenham, ami miatt ismét szárnyra keltek a találgatások Harry Kane távozásáról. A helyzet miatt a londoniaknak nyáron mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk, hogy ütőképes alakulatot építsenek, a hírek szerint Conte már meg is találta az ideális megoldást a védelem megerősítésére.

A FourFourTwo szerint Conte korábbi játékosát, Stefan de Vrijt csábítaná Angliába, azonban a 30 éves holland védő is drága üzlet lehet, mivel eddig 40 millió fontos vételárról lehetett hallani. Ugyanakkor Conte megelégelte csapata ingadozó teljesítményét, és azt is kilátásba helyezte, hogy ha nem kap megfelelő erőforrást a keret megerősítéséhez, ő is elhagyja a csapatot nyáron.