Korábbi gólkirályt igazolt a Nyíregyháza

A 32 éves, 190 cm magas nyolcszoros válogatott csatár ma írta alá szerződését.

A Nyíregyháza hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Eppel Mártont.

Pályafutása során játszott idehaza az MTK-ban, Kispesten, Diósgyőrben, Dunaújvárosban és Pakson, légióskodott Hollandiában, Belgiumban, Lengyelországban és Kazahsztánban is. A Kajrat Almatival nemzetközi kupameccseket játszott, és a kazah bajnokság álomcsapatába is beválasztották, miután harmadik lett a góllövő listán. Magyarországon a Honvéddal 2017-ben bajnok lett, 16 góljával pedig a gólkirályi címet is elhódította.

- Örülök, hogy Nyíregyházán játszhatok. Fontos volt, hogy minél hamarabb, lehetőség szerint még a rajt előtt eldőljön, hol folytatom. Nagyon várom, hogy elkezdjük a közös munkát, és hogy pályára léphessek! Szeretnék újra az NB-I-ben bizonyítani, komoly motivációval érkeztem, de ez megvan a klubnál is, ezért bízom abban, hogy sikeresek leszünk - mondta Eppel Márton.