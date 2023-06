Korábbi Ferencváros játékost igazolhat az Újpest!

Holman Dávid öt bajnoki cím után távozik Pozsonyból, és visszatér Magyarországra.

Már korábban eldőlt, hogy Holman Dávid nem hosszabbít a Slovan Bratislavavál.

A 30 éves középpályás 2017-ben igazolt Debrecenből a pozsonyiakhoz, 139 mérkőzésen 31 gólt szerzett a klub színeiben, azonban kiújuló térdsérülése miatt csak hét mérkőzésen léphetett pályára az előző idényben, így borítékolható volt a távozása.

A Sportal információi szerint a 2012 és 2015 között a Ferencvárosnál is megforduló középpályás az Újpestnél folytathatja pályafutását. A portál úgy értesült, hogy az ötszörös válogatott játékos mindenben megegyezett a lila-fehérekkel, a negyedik kerületi klub hamarosan be is jelenti a Szlovákiából visszatérő játékmester érkezését.