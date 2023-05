Korábbi ellenfelétől szemelt ki játékost a Ferencváros

A közelmúltban már három játékost is igazoltak hasonló módon.

Szerb sajtóértesülések szerint a Ferencváros komolyan érdeklődik a szerb bajnok Crvena zvezda rutinos csatára, Aleksandar Pesic megszerzése iránt, aki ősszel az Európa-ligában mindkét egymás elleni csoportmérkőzést végig játszotta.

A csakfoci.hu megjegyezte, hogy Pesic ebben a szezonban bajnokságot és kupát is nyert a Zvezdával, utóbbit két nappal ezelőtt, ráadásul úgy, hogy az ő duplájával fordítottak a Cukaricki elleni döntőben. Igaz, a szerb lap szerint a szurkolókkal való viszonya így is kissé furán alakult a találkozón, Pesicet ugyanis kifütyülte a stadion egy része, amikor a találkozó végén inkább a labda megtartására törekedett. Az egyenlítőgólnál pedig Aleksandar Dragovic próbálta nyugtatni, akit egy ponton el is lökött magától - itt a csapattárs talán a mezlevételét próbálta megakadályozni a támadónak.

A korábban több különböző országban szereplő 31 éves támadó minden sorozatot figyelembe véve pedig 40 meccs alatt 16 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

A zöld-fehérek átigazolási híreivel foglalkozó ulloi129.hu úgy tudja, hogy a tárgyalások valóban zajlanak a Ferencváros és a Crvena között, de a két klub még nem állapodott meg egymással.

A Ferencváros a közelmúltban Henry Wingo (Molde), Adama Traoré (Qarabag) és Myenty Abena (Slovan) személyében ugyancsak korábbi nemzetközi ellenféltől igazolt labdarúgót, akiket az egymás elleni meccseken szúrtak ki.