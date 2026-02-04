Korábbi csapatánál kaphat új esélyt Dele Alli

Szenzációs visszatérés körvonalazódik: a hírek szerint Dele Alli ismét az MK Dons játékosa lehet, annál a klubnál, ahol profi pályafutása elindult. A korábbi Tottenham- és Everton-sztár, aki 37-szer szerepelt az angol válogatottban, szeptember óta szabadon igazolható, miután szerződést bontott az olasz Comóval.

Neil Goulding (SportsBoom) értesülései szerint az MK Dons komolyan fontolgatja Dele visszacsábítását, abban bízva, hogy tapasztalatával segítheti a csapat feljutási harcát az angol negyedosztályban. A klub jelenleg a hatodik helyen áll, mindössze három pontra az automatikus feljutást érő pozícióktól.

A beszámolók szerint Alli „nem tett le arról, hogy ismét magasabb szinten futballozzon” a Como elhagyása után sem. Állítólag négy La Liga-klubtól is kapott ajánlatot, ám a 29 éves középpályás egyelőre nem döntött a jövőjéről.

Dele 2012-ben került ki az MK Dons akadémiájáról, és 88 mérkőzésen 24 gólt szerzett a klub színeiben. Kulcsszerepet játszott a csapat 2015-ös Championshipbe jutásában, ami után a Tottenhamhez igazolt. A Spursnél villámgyorsan sztár lett: első két idényében egymás után kétszer nyerte el a PFA Év Fiatal Játékosa díjat.

A válogatottban is meghatározó szerepet töltött be: kezdőként szerepelt a 2016-os Eb-n és a 2018-as világbajnokságon. Karrierje azonban meredek fordulatot vett, miután 2022-ben elhagyta a Tottenhamet. Az Evertonnál és a Besiktasnál sem találta a formáját, majd az utolsó mentőövként érkező comói lehetőséget sem tudta kihasználni: egyetlen mérkőzésen lépett pályára, amelyen piros lappal állították ki.

Most viszont úgy tűnik, Dele Alli visszatérhet oda, ahol még minden adott volt a sikerhez. A kérdés már csak az: újrakezdés vagy végső esély?