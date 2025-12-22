Korábbi csapata kispadjára ült le Dejan Sztankovics

A Crvena Zvezda hivatalosan bejelentette, hogy újra Dejan Stankovics lett a klub vezetőedzője.

Sztankovics először 2019 decemberében vette át a belgrádi csapat irányítását, és 2022 augusztusáig ült a kispadon, lenyűgöző eredményeket elérve. Első mandátuma alatt a Crvena három szerb bajnoki címet és két kupát nyert.

A nemzetközi porondon is komoly sikereket ért el: három egymást követő szezonban bevezette a csapatot az Európa-liga csoportkörébe, kétszer pedig bejutott a kieséses szakaszba. A 2020/21-es idényben a Crvena a 16 közé jutott, egy évvel később pedig az első helyen zárt a csoportjában, így közvetlenül kvalifikálta magát a nyolcaddöntőbe. Sztankovics első időszaka végén a 2022/23-as szezonban is sikerült kiharcolni a csoportkörbe jutást.

Távozása után Sztankovics a Sampdoria, a Ferencváros és a moszkvai Szpartak vezetőedzőjeként dolgozott. A szerb tréner az első idényében negyedik helyig vezette az orosz csapatot, idén novemberben viszont közös megegyezéssel elváltak útjai a klubbal, miután a bajnokságban csak a hatodik helyen állt, nyolcpontos hátrányban a listavezető FK Krasznodar mögött.

