Korábbi csapata érdeklődik a Bayern sztárja iránt

2020-ban igazolt el.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott győzelmére a bolgárok elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Manchester City érdeklődik Leroy Sané iránt.

A cikk lejjebb folytatódik

Leroy Sané nagyszerű formába lendült idén a Bayernben, 11 bajnoki mérkőzésen 8 gólja és hat gólpassza van. Ez az angol csapatoknak is feltűnt és a goal.com információi szerint vetélytársat kapott Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool.



Christian Falk úgy tudja, hogy a Manchester City is vinné korábbi játékosát, ahol 2016 és 2020 között szerepelt. Pep Guardiola mélyítené a keretét, miután Cole Palmer és Riyad Mahrez is távozott a nyáron. A Bayern vezetősége továbbra is azon dolgozik, hogy Sané sokáig maradjon még Münchenben.