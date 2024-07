Könyves Norbert a Vasasban folytatja

Gyakorlatilag helyet cserélt Zimonyival.

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

Könyves Norbert 1989. június 10-én született a vajdasági Zentán, majd a településtől nem messze fekvő Moholon kezdte pályafutását. 2008 és 2012 között az MTK Budapest labdarúgója volt, majd 2012 telén a Paksi FC-hez igazolt, ahol két és fél év alatt 53 mérkőzésen 16 gólt szerzett.

A tolnaiakat követően újra a fővárosba, egészen pontosan csapatunkhoz vezetett az útja, ahol 20 találkozón 3-szor volt eredményes. 2016 nyarán a DVSC-hez került, a debreceniek színeiben 61 mérkőzésen 17-szer vette be az ellenfelek kapuját, valamint 11 gólpasszt is kiosztott. A 2019-es év elejétől 2020 közepéig ismét Pakson futballozott: a 2019/20-as kiírásban 28 bajnoki találkozón 11 találatig jutott, ezzel a házi góllövőlista élén zárt, míg az összesített góllövőlista második helyén végzett Radó András mögött. Paks után Zalaegerszegen (24 meccs /6 gól) és Diósgyőrben (49/17) is megfordult, utóbbi állomáshelyén 2022/23-as idény végén feljutást ünnepelhetett.

A mögöttünk hagyott, 2023/24-es szezonban harmadszor is visszatért a Paksi FC-hez és ez az időszak is sikeresnek bizonyult: 28 bajnokin szerzett 11 találata ismét házi gólkirályi címet jelentett. A bajnokságban ráadásul ezüstérmet ünnepelhetett a tolnaiakkal, akikkel nagy meglepetésre a MOL Magyar Kupa előző kiírását is megnyerte, miután hosszabbítást követően 2 – 0-ra győztek a Ferencváros ellen.