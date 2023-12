Könnyűnek indult, de nehézkesen nyert Wolfsburgban a Bayern

Pedig már az első félidőben két gólos előnyük volt.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Bundesliga 16. fordulójában szerdán, a Bayern München 2-1-re nyert a Wolfsburg ellen.

A cikk lejjebb folytatódik

Nagy meglepetés nem volt Tomas Tuchel kezdőjében a Wolfsburg ellen, Alexandar Pavlovic viszont először kapott helyet a kezdőben a Bayernben. A mérkőzés első 30 percében nagy fölényben futballozott a München, ez végül a 33. percben érett góllá, Jamal Musiala fejelte a kapuba Thomas Müller beadását. 10 percet kellett várni az újabb gólra, megint Müller volt az előkészítő, Harry Kane pedig nagy gólt lőtt távolról.



Mégsem két gólos volt a vendégek előnye a félidőben, Arnold a semmiből, távolról szépített a hosszabbításban, így a nagyszünetben 1-2 állt az eredményjelzőn.

A második félidő első lehetősége Rogerio előtt adódott, Manuel Neuer azonban szépen védett. Ezt követően már csak egy igazi ziccert láthatott a közönség, Kane azonban ezt most kihagyta, de a végén így is a bajorok örülhettek.



A Bayern hátránya továbbra is 4 pont - egy meccsel kevesebbet játszva - a Leverkusen mögött, akik a Frankfurtot simázták le hazai pályán.